Европарламент призвал к расследованию по Навальному и остановке «Северного потока-2»
Европейский парламент выступил с призывом организовать международное расследование происшествия с Алексеем Навальным. Такая резолюция принята в завершающий день сессии европейской законодательной структуры. В документе также предлагается ввести жесткие санкции в отношении России и прервать реализацию проекта «Северный поток – 2».
Согласно резолюции, к расследования предлагается привлечь структуры Евросоюза, ООН, Совета Европы, Организации по запрещению химического оружия. Европарламентарии настаивают на скорейшем принятии испольнительной властью ЕС обширных ограничительных мер в отношении России по принципу американского «акта Магнитского».
Предлагается также заморозить европейские счета фигурантов расследований, которые проводил «Фонд борьбы с коррупцией» Навального.
В Госдуме расценили подобные инициативы Европарламента как очередную попытку запустить волну антироссийской кампании в мире. Об этом РИА ФАН заявил член комитета нижней палаты парламента РФ по международным делам Сергей Железняк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru