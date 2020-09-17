Европарламент призвал к расследованию по Навальному и остановке «Северного потока-2»

Европейский парламент выступил с призывом организовать международное расследование происшествия с Алексеем Навальным. Такая резолюция принята в завершающий день сессии европейской законодательной структуры. В документе также предлагается ввести жесткие санкции в отношении России и прервать реализацию проекта «Северный поток – 2».

Согласно резолюции, к расследования предлагается привлечь структуры Евросоюза, ООН, Совета Европы, Организации по запрещению химического оружия. Европарламентарии настаивают на скорейшем принятии испольнительной властью ЕС обширных ограничительных мер в отношении России по принципу американского «акта Магнитского».

Предлагается также заморозить европейские счета фигурантов расследований, которые проводил «Фонд борьбы с коррупцией» Навального.

В Госдуме расценили подобные инициативы Европарламента как очередную попытку запустить волну антироссийской кампании в мире. Об этом РИА ФАН заявил член комитета нижней палаты парламента РФ по международным делам Сергей Железняк.

