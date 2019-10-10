Европарламент призвал к борьбе с «дезинформацией» из России

В заявлении ЕП, в частности, говорится о высокой озабоченности в связи с «крайне опасным характером» прокремлевской пропаганды. Кроме того, в документе утверждается, что власти России якобы спонсируют избирательные кампании в Европе. В ЕП ссылаются на несколько расследований, которые будто бы подтверждают факты российского вмешательства.

Ранее в Европарламенте заявили, что в коррупции на Украине так же виновата Россия. Эту мысль озвучил болгарский депутат Александр Александров-Йорданов, отмечает Ura.ru.

