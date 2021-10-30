Европарламент подал в суд на Еврокомиссию

В частности, речь идет о Польше и Венгрии, которые, по мнению парламента Европы, не соблюдают принципы верховенства права. Отказ ЕК применить закон стал частью заключенной в 2020 году сделки между Евросоюзом, Польшей и Венгрией о порядке применения законодательного акта. Отмечается, что судебная инстанция должна подтвердить соответствие закона договорам ЕС.

При этом в марте Польша и Венгрия оспорили документ в Европейском суде, решение по этому делу могут принять в следующем году. Однако ЕП считает, что ЕК должна, не дожидаясь решения суда, применять положения закона.

