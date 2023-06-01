Европарламент оспорил право Венгрии на председательство в Евросоюзе
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой оспаривается право Венгрии на председательство в Совете Евросоюза с июля 2024 года, сообщает РИА Новости.
В документе, который поддержали 442 евродепутата, а против высказались 144, говорится о важной роли председательства в Совете в продвижении работы по законодательству союза, а также обеспечении преемственности повестки, однако есть сомнения в том, что Венгрия, несоблюдающая законодательство содружества и европейские ценности, «сможет надёжно выполнить эту задачу».
«Европарламент просит Совет ЕС как можно скорее найти правильное решение по этому вопросу», - сказано в резолюции.
Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза против России заблокировали Греция и Венгрия, , передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем
- Вучич и Зеленский провели встречу в Кишиневе
- В Херсонской области пресекли попытки спецслужб Украины выкрасть детей
- Экономический ущерб РФ от COVID-19 в 2022 году оценили в 1,6 трлн рублей
- Суд продлил арест Дарье Треповой, обвиняемой в теракте
- Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз
- Шестнадцатилетняя Андреева вышла в третий круг Roland Garros
- Пушилин: о новых волнах мобилизации для освобождения ДНР речь не идет
- В НАТО заявили о долгом процессе интеграции Финляндии в альянс
- Европарламент оспорил право Венгрии на председательство в Евросоюзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru