Европарламент оспорил право Венгрии на председательство в Евросоюзе

В документе, который поддержали 442 евродепутата, а против высказались 144, говорится о важной роли председательства в Совете в продвижении работы по законодательству союза, а также обеспечении преемственности повестки, однако есть сомнения в том, что Венгрия, несоблюдающая законодательство содружества и европейские ценности, «сможет надёжно выполнить эту задачу».

«Европарламент просит Совет ЕС как можно скорее найти правильное решение по этому вопросу», - сказано в резолюции.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза против России заблокировали Греция и Венгрия, , передает «Радиоточка НСН».

