Европарламент хочет лишить Россию SWIFT

Европейский парламент предлагает отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Эта инициатива включена в проект резолюции, принятие которой ожидается завтра. В числе мер, предлагаемых к принятию в отношении России, значатся также отказ от российских нефти и газа, остановка строительства газопровода «Северный поток-2», санкции против «российских олигархов». Эти меры предлагается принять в ответ на уголовное преследование оппозиционера Навального, «наращивание военного присутствия у границ Украины и российские атаки в Чехии». В Европарламенте сегодня выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он утверждал, что Россия сама стремится к усилению конфронтации с Евросоюзом, и призвал Брюссель готовить к «сложным моментам» в двусторонних отношениях.

SWIFT, от которой Европа собралась отключить России, представляет собой международную систему передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч финансовых учреждений в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы, причем, настолько, что представитель страны включен в совет директоров компании. При этом SWIFT является частной компанией со штаб-квартирой в Бельгии, и не вполне очевидно, как резолюция Европарламента, сама по себе имеющая лишь рекомендательный характер, может побудить акционеров бросить один из крупнейших кусков своего рынка.

В России считают надуманной угрозу отключения от SWIFT, - заявил директор Департамента международной информационной безопасности российского МИДа Андрей Крутских:

«Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует (…) Пусть попробуют (...) Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует», - сказал дипломат.

Его начальник, глава МИД России Сергей Лавров предпочел воздержаться от шапкозакидательских высказываний. Однако тоже отметил, что у России есть уже соответствующая база, которая может стать аналогом системы международных платежей.

«Правительство и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — подчеркнул Лавров.

С 2014 года Банк России развивает аналог SWIFT - Систему передачи финансовых сообщений, - напоминает «Ъ». Пока к ней присоединились в основном российские игроки. Но, если дело действительно дойдет до отключения, представить, что все российские контрагенты враз перепрыгнут со SWIFT на СПФС, как-то сложновато.

