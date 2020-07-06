Еврейский конгресс оценил попытки Португалии переписать закон о гражданстве сефардов
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал председателя парламента Португалии Эдуарду Ферру Родригеша ограничиться устранением административных недостатков закона о предоставлении гражданства евреям-сефардам, принятого пять лет назад, сохранив при этом его дух.
По словам президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, крайне важно сохранить реальный и достижимый путь к гражданству Португалии для потомков преследуемых в прошлом португальских сефардских евреев.
На фоне роста числа заявлений на предоставление португальского гражданства от евреев-сефардов ряд парламентариев страны ищут способы ограничить их количество. В частности, предлагается установить требование, чтобы заявитель обязательно проживал в Португалии и имел родственную связь с португальской нацией.
Как отмечает Вячеслав Моше Кантор, многие из поправок «умаляют то, что было уникальным по своей мудрости и щедрости». Он призвал португальцев не попадаться в ловушку антисемитских стереотипов и старых предрассудков.
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