Евгений Нифантьев примет участие в праймериз «Единой России» по 203 избирательному округу

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев заявил, что намерен участвовать в предварительном голосовании «Единой России», сообщает пресс-служба московского правительства.

В сообщении говорится, что заявление от Нифантьева, который будет баллотироваться по 203 избирательному округу, ожидают в приёмной комиссии партии не позднее 20 апреля.

Будущий кандидат отметил, что в своей программе намерен сделать упор на социальных аспектах, в том числе, обеспечении пенсионеров бесплатными лекарствами пенсионеров, а также ввести выплаты до одного миллиона рублей на третьего и последующих детей до 1 млн рублей.

«Моя задача - сформировать ясную программу действий, имеющую высокое социальное значение для всех слоев населения. Мнения людей должны стать основой предложений, которые я буду реализовывать», - подчеркнул член ОП.

Нифантьев добавил, что праймериз позволит жителям округа, в который входят семь районов ЮАО Москвы, принять участие в публичной дискуссии и высказать свои пожелания.