«Это радует!»: Пригожин ответил Нуланд на слова о «Вагнере» в Нигере
Глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин отреагировал на сообщения о визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер, где она, в частности, предупредила захвативших власть военных о рисках для суверенитета страны в случае приглашения туда «вагнеровцев».
«Горжусь парнями из “Группы Вагнера”. Только при мысли о них – ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и Аль-Каида (организация признана террористической и запрещена в РФ) становится маленькими послушными шелковыми мальчиками. А США признаёт правительство, которое ещё вчера не признавало, лишь бы не встретить в стране “Группу Вагнера”. Это радует, госпожа Нуланд», - говорится в аудиосообщении Пригожина, которое распространил телеграм-канал grey Zone.
Нуланд приехала в столицу Нигера Ниамей 7 августа. Там она встретилась с представителями военных властей, отстранивших от власти сторонника Запада, президента Мохамеда Базума.
Представительница Госдепартамента США признала, что разговор был откровенным и трудным. Ей не дали встретиться ни с Базумом, ни с новым лидером страны. Сама Нуланд предложила путчистам несколько вариантов, как обратить всё вспять. Кроме того, она предупредила о рисках для суверенитета Нигера в случае приглашения в страну российской ЧВК «Вагнер», передает AFP.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru