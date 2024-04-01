Эстония расторгла договор с РФ о правовой помощи

Речь идёт о соглашении о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. В качестве причины денонсации эстонские власти назвали отсутствие доверия к российской системе правосудия, а также спецоперация РФ.

В Эстонии отметили, что подпадавшие под данный договор юридические дела теперь можно будет вести на основании различных международных соглашений, что будет сложнее и дороже.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения, которое позволяло морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

