Эстония расторгла договор с РФ о правовой помощи
Президент Эстонии Алар Карис утвердил денонсацию договора с Россией о правовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба эстонского лидера.
Речь идёт о соглашении о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. В качестве причины денонсации эстонские власти назвали отсутствие доверия к российской системе правосудия, а также спецоперация РФ.
В Эстонии отметили, что подпадавшие под данный договор юридические дела теперь можно будет вести на основании различных международных соглашений, что будет сложнее и дороже.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения, которое позволяло морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru