Эстония объявила о высылке одного российского дипломата

МИД Эстонии заявил о высылке одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, сообщает РИА Новости.

В дипведомстве напомнили, что ранее аналогичное решение приняли в МИД Литвы и Латвии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что из Эстонии высылают сотрудника российского посольства, который занимался вопросами культуры и образования, сообщает РИА ФАН.

Ранее Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, в ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. После этого глава МИД Чехии заявил, что о высылке около 60 сотрудников российской дипмиссии, если Москва не разрешит чешским дипломатам вернуться в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал истерикой подобное поведение чешских властей, сообщает Ura.ru.

