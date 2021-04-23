Эстония объявила о высылке одного российского дипломата
МИД Эстонии заявил о высылке одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, сообщает РИА Новости.
В дипведомстве напомнили, что ранее аналогичное решение приняли в МИД Литвы и Латвии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что из Эстонии высылают сотрудника российского посольства, который занимался вопросами культуры и образования, сообщает РИА ФАН.
Ранее Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, в ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. После этого глава МИД Чехии заявил, что о высылке около 60 сотрудников российской дипмиссии, если Москва не разрешит чешским дипломатам вернуться в РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал истерикой подобное поведение чешских властей, сообщает Ura.ru.
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