«Есть национальные интересы». Путин оценил мировых лидеров
Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции оценил работу с главами иностранных государств.
"Нет приятных или неприятных партнеров. Мне нет необходимости никому давать никаких уроков. Все очень грамотные. Люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их странами. Разными методами, но тем не менее. Есть национальные интересы. У меня то же самое. Я работаю со всеми для достижения максимальных результатов для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. Это всегда было. Все другое контрпродуктивно", - добавил президент.
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