ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Межгосударственная жалоба России против Украины поступила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает пресс-служба ЕСПЧ.
«Двадцать второго июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», — цитирует сообщение РИА Новости.
Накануне власти РФ подали в ЕСПЧ жалобу на Украину, основанную на статье 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года, напоминает РИА ФАН. Москва зафиксировала девять ключевых нарушений Конвенции, обвинив Киев в том числе в гибели граждан, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, подавлении свободы слова, дискриминации русскоговорящего населения, водной блокаде Крыма, отмечает РЕН ТВ.
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