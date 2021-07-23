ЕСПЧ отказал в применении обеспечительных мер по жалобе России к Украине
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в запросе о применении обеспечительных мер к Украине из-за водной блокады Крыма и недостаточного доступа к русскому языку в школах и СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.
Как отметили в суде, запрос отклонили «из-за отсутствия серьезного риска непоправимого ущерба основному праву в рамках Европейской Конвенции о правах человека». В ЕСПЧ подчеркнули, что запросы на применение обеспечительных мер одобряются только в случаях несомненного риска нарушения основных прав.
Ранее в пятницу ЕСПЧ зарегистрировал межгосударственную жалобу РФ против Украины, поданную накануне в связи с нарушениями Киевом Европейской конвенции о правах человека, напоминает News.ru. В жалобе упоминаются гибель мирных граждан, незаконное лишение свободы, вытеснение русского языка и дискриминация русскоговорящих украинцев, подавление свободы слова и ряд других нарушений, отмечает журнал «Профиль».
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