«Еще не созрели»: Лукашенко заявил, что США не готовы к президенту-женщине

В ходе посещения чемпионата по колке дров среди СМИ, который прошёл в Минском районе, президент республики прокомментировал итоги выборов в США.

Лукашенко отметил, что победивший в гонке республиканец Дональд Трамп «прошёлся как будьдозер», однако кандидат от демократов Камала Харрис «нос в нос шла с этим бульдозером».

«Камала героическая женщина, и плакать ей ни в коем случае нельзя... Америка не созрела ещё избрать женщину... Но Камала сделала всё возможное и невозможное. Она молодец», - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Ранее Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах и подчеркнула важность мирной передачи власти, сообщает RT.

