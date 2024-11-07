«Еще не созрели»: Лукашенко заявил, что США не готовы к президенту-женщине
Соединённые Штаты Америки созрели для чернокожего президента, но ещё не созрели для того, чтобы избрать главой Белого дома женщину. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В ходе посещения чемпионата по колке дров среди СМИ, который прошёл в Минском районе, президент республики прокомментировал итоги выборов в США.
Лукашенко отметил, что победивший в гонке республиканец Дональд Трамп «прошёлся как будьдозер», однако кандидат от демократов Камала Харрис «нос в нос шла с этим бульдозером».
«Камала героическая женщина, и плакать ей ни в коем случае нельзя... Америка не созрела ещё избрать женщину... Но Камала сделала всё возможное и невозможное. Она молодец», - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.
Ранее Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах и подчеркнула важность мирной передачи власти, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru