ЕС сожалеет о запрете на въезд в РФ ряду представителей союза
В Европейском союзе выразили сожаление о решении РФ запретить въезд в страну нескольким представителям союза. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что данное решение лишено правового обоснования. По мнению дипломата, этот шаг только способствует росту напряженности.
Ранее в пятницу стало известно, что Россия расширила список представителей ЕС в ответ на аналогичные меры союза. В МИД РФ отметили, что неоднократно предупреждали о нелегитимности односторонних ограничений.В список вошли представители органов власти государств ЕС, продвигающих антироссийскую политику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- В МИД ФРГ подтвердили объявление россиянина персоной нон-грата
- Президент Аргентины заявил о личном предпочтении «Спутник V»
- Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Серебрянные коньки»
- В Петербурге арестован главврач медцентра, где умерли пациенты
- WSJ: Санкционный план Байдена нацелен на российские банки и импорт
- Сериал «Вертинский» получил кинопремию «Золотой орёл»
- У экс-прокурора Раменского суд изъял 750 млн рублей
- Зеленский раскритиковал Германию за позицию по поставкам оружия Киеву
- США приветствуют заявления РФ о нежелании войны, но ждут действий
- Человек погиб при жесткой посадке вертолета Минобороны под Ульяновском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru