ЕС сожалеет о запрете на въезд в РФ ряду представителей союза

В Европейском союзе выразили сожаление о решении РФ запретить въезд в страну нескольким представителям союза. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что данное решение лишено правового обоснования. По мнению дипломата, этот шаг только способствует росту напряженности.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия расширила список представителей ЕС в ответ на аналогичные меры союза. В МИД РФ отметили, что неоднократно предупреждали о нелегитимности односторонних ограничений.В список вошли представители органов власти государств ЕС, продвигающих антироссийскую политику.

