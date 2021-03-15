ЕС продлит действие санкций в отношении России из-за Украины 16 марта
Постановление Совета ЕС от 12 марта о продлении на полгода санкций против ряда физических и юридических лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» вступает в силу 16 марта, сообщает Официальный журнал Европейского союза.
Попавшие под санкции физлица не смогут передвигаться в пределах Европейского союза, их финансовые активы будут заморожены. Также санкции предполагают запрет на предоставление денежных средств и других экономических ресурсов.
Санкции распространяются на 177 физических и 48 юридических лиц.
Индивидуальные санкции ЕС из-за событий на территории Украины впервые были ратифицированы в марте 2014 года. Последний раз их продлевали в сентябре 2020 года.
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