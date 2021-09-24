ЕС призвал заключить международное соглашение о пандемиях
24 сентября 202119:47
Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал страны мира к заключению международного соглашения о пандемиях. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, передает ТАСС.
По словам Мишеля, недостаточно одержать победу над одной пандемией, нужно предотвращать следующие. Он заявил, что глава ВОЗ Террас Гебрейесус также выступает за разработку такого соглашения.
Мишель призвал страны мира поддержать запуск переговоров по данному вопросу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- ЕС призвал заключить международное соглашение о пандемиях
- Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов
- Дети пострадали при распылении газового баллончика в школе в Иркутской области
- Число пьяных ДТП снизилось в Москве
- СМИ сообщили содержание предсмертной записки покончившего с собой главы пермского СК
- В Сочи досрочно определился чемпион «Формулы 3»
- КПРФ отказалась отменять акцию в Москве 25 сентября
- Губернатор Санкт-Петербурга уволил нескольких чиновников
- Телеграм: Итоги выборов, расстрел в Перми, привет от Скрипалей
- КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за ковид-ограничений
24 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru