ЕС призвал заключить международное соглашение о пандемиях

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал страны мира к заключению международного соглашения о пандемиях. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, передает ТАСС.

По словам Мишеля, недостаточно одержать победу над одной пандемией, нужно предотвращать следующие. Он заявил, что глава ВОЗ Террас Гебрейесус также выступает за разработку такого соглашения.

Мишель призвал страны мира поддержать запуск переговоров по данному вопросу.





