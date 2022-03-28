ЕС принял 3,8 млн украинских беженецев
28 марта 202219:15
Евросоюз принял 3,8 млн беженцев из Украины. Такие данные привела еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, передает РИА Новости.
Еврокомиссар отметила, что беженцы прибыли в страны ЕС, граничащие со Украиной. Также, по ее словам, около 1 млн человек уехали в более отдаленные государства.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
- Бойца ММА Максим Новоселов арестовали за изнасилование
- Российско-украинские переговоры состоятся в Стамбуле 29 марта
27 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru