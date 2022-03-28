ЕС принял 3,8 млн украинских беженецев

Евросоюз принял 3,8 млн беженцев из Украины. Такие данные привела еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, передает РИА Новости.



Еврокомиссар отметила, что беженцы прибыли в страны ЕС, граничащие со Украиной. Также, по ее словам, около 1 млн человек уехали в более отдаленные государства.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

