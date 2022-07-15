ЕС направит 433 млн евро трем странам для поддержки украинских беженцев

Евросоюз направит 433 млн евро Бельгии, Италии и Люксембургу для компенсации расходов на поддержку беженцев из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Отмечается, что деньги выделяются в рамках плана REACT-EU для поддержки в области трудоустройства и здравоохранения. План был создан странами ЕС в качестве ответа на пандемию.

