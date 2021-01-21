ЕС и Украина пересмотрят Соглашение об ассоциации

Всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной начнётся в текущем году, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что о грядущих изменениях сообщается в письме украинскому лидеру по итогам октябрьского саммита Украина-ЕС от главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Лидеры институтов Евросоюза упомянули шаги, предпринятые ЕС для выполнения соглашений саммита, а также наметили план взаимодействия с Украиной.

Кроме того, государство и альянс планируют углубить отраслевое сотрудничество, в частности, в экологии и цифровой сфере. Также готовится к заключению Соглашение о совместном авиационном пространстве.

В письме Мишеля и фон дер Ляйен отмечается, что союз намерен в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также ведёт работу над предоставлением скорейшего доступа страны к вакцинам.

Европейские институты сообщили о готовности к сотрудничеству для предоставления второго транша макрофинансовой помощи: в минувшем году Украина уже получила от ЕС 600 млн евро.

Кроме того, Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями в вопросах борьбы с коррупцией и судебной реформы. Также руководители институтов ЕС подтвердили поддержку суверенитета страны и дипломатических усилий Украины «в контексте незаконной аннексии Россией АР Крым».

