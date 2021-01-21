ЕС и Украина пересмотрят Соглашение об ассоциации
Всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной начнётся в текущем году, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что о грядущих изменениях сообщается в письме украинскому лидеру по итогам октябрьского саммита Украина-ЕС от главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Лидеры институтов Евросоюза упомянули шаги, предпринятые ЕС для выполнения соглашений саммита, а также наметили план взаимодействия с Украиной.
Кроме того, государство и альянс планируют углубить отраслевое сотрудничество, в частности, в экологии и цифровой сфере. Также готовится к заключению Соглашение о совместном авиационном пространстве.
В письме Мишеля и фон дер Ляйен отмечается, что союз намерен в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также ведёт работу над предоставлением скорейшего доступа страны к вакцинам.
Европейские институты сообщили о готовности к сотрудничеству для предоставления второго транша макрофинансовой помощи: в минувшем году Украина уже получила от ЕС 600 млн евро.
Кроме того, Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями в вопросах борьбы с коррупцией и судебной реформы. Также руководители институтов ЕС подтвердили поддержку суверенитета страны и дипломатических усилий Украины «в контексте незаконной аннексии Россией АР Крым».
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