ЕС и США договорились о сотрудничестве в противодействии России и Китаю
Евросоюз и США будут координировать свои действия по противостоянию России и Китаю. Об этом на пресс конференции заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В понедельник состоялось заседание министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. Главы МИД приняли решение о сотрудничестве в ходе видеоконференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном.
«Это был крайне насыщенный разговор, мы подтвердили свое намерение вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю», — цитирует Борреля ТАСС.
Кроме того, глава евродипломатии сообщил, что ЕС и США отметили необходимость доказать миру превосходство демократии, а также условились обеспечить себе мировое лидерство в продвижении этой государственной системы, восстановлении экономики и борьбе с пандемией COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru