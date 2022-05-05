ЕС 6 мая обсудит шестой пакет санкцйи против России

Послы Евросоюза 6 мая обсудят шестой пакет санкций против России, которые вводятся из-за проведения страной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Франции.

Против РФ были введены уже пять санкционных пакетов, направленных как против физических, так и против юридических лиц. Чего коснутся новые санкции не уточняется.



Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».