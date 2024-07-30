Эродган заявил, что внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады в Париж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что внук убедил его не посещать церемонию открытия Олимпиады. Об этом он заявил в ходе выступления в Генштабе правящей Партии справедливости и развития. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, он получил соответствующее приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона, однако его 13-летний внук настоятельно рекомендовала ему не ехать, объяснив это тем, что на мероприятии будет демонстрироваться ЛГБТ-пропаганда (Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором

Церемония открытия Олимпиады ранее подверглась критике за сцену, представляющую собой пародию на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса Христа и его апостолов были изображены бородатая женщина и мужчины в женской одежде. Конференция епископов Франции (CEF) осудила этот эпизод, заявив, что он содержал элементы насмешки и оскорбления христианских чувств.

Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля и будут проходить до 11 августа. В этих соревнованиях от России участвуют 15 спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЛГБТПарижОлимпиадаТурцияЭрдоган

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