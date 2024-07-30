Эродган заявил, что внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады в Париж
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что внук убедил его не посещать церемонию открытия Олимпиады. Об этом он заявил в ходе выступления в Генштабе правящей Партии справедливости и развития. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
По словам Эрдогана, он получил соответствующее приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона, однако его 13-летний внук настоятельно рекомендовала ему не ехать, объяснив это тем, что на мероприятии будет демонстрироваться ЛГБТ-пропаганда (Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Церемония открытия Олимпиады ранее подверглась критике за сцену, представляющую собой пародию на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса Христа и его апостолов были изображены бородатая женщина и мужчины в женской одежде. Конференция епископов Франции (CEF) осудила этот эпизод, заявив, что он содержал элементы насмешки и оскорбления христианских чувств.
Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля и будут проходить до 11 августа. В этих соревнованиях от России участвуют 15 спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сети появился первый трейлер сериала «Столыпин»
- Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
- СМИ: Москвичка купила на ярмарке фрукты с самкой ядовитой «черной вдовы»
- В Россию вернулась кругосветка Russian Ocean Way
- ФПК: После аварии в Волгоградской области 12 поездов едут с задержками
- Welcome Skateboards выпустили скейты в честь Бритни Спирс
- Неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в Ревде
- Пять человек погибли на Кубани в зажатой между фурами иномарке
- Эродган заявил, что внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады в Париж
- В Нижнекамске смерч повредил четыре учебных самолета и вертолет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru