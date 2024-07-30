Эродган заявил, что внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады в Париж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что внук убедил его не посещать церемонию открытия Олимпиады. Об этом он заявил в ходе выступления в Генштабе правящей Партии справедливости и развития. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, он получил соответствующее приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона, однако его 13-летний внук настоятельно рекомендовала ему не ехать, объяснив это тем, что на мероприятии будет демонстрироваться ЛГБТ-пропаганда (Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).