Ермекбаев: ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя
Шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя и восемь — на предоставление статуса партнера по диалогу находятся на рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал генеральный секретарь объединения Нурлан Ермекбаев в беседе с РИА Новости.
Как отметил генсек, страны ШОС на глобальном уровне всегда демонстрируют солидарность и следование нормам международного права, поэтому расширение организации «осуществляется в соответствии с определенными критериями и условиями, на основе консенсуса».
«Сейчас на рассмотрении находятся 6 заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и 8 заявок на предоставление статуса партнера по диалогу», — рассказал Ермекбаев.
Генсек ШОС добавил, что ряд заявок активно прорабатываются по настоянию стран-заявителей, другие пока рассматриваются.
Ранее было принято решение о полноправном членстве Белоруссии в ШОС, соответствующие документы подписали на заседании совета глав стран-членов организации, напоминает RT.
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