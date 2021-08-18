Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен на этой неделе провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает агентство "Анадолу".



"Президент Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Меркель в конце этой недели", - указано в сообщении агентства.

Меркель, которая в этом году покидает пост канцлера, 20 августа посетит Россию, а затем Украину. По предварительным данным, одной из тем встрече с Путиным будет Афганистан.

