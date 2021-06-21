Эрдоган заявил о «новой эре» в отношениях с США после саммита НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что между Турцией и США начинается "новая эра" отношений. Об этом он сообщил в телеобращении после встречи с президентом США Джо Байденом.
Встреча лидеров государств произошла в рамках саммита НАТО 14 июня в Брюсселе. По мнению Эрдогана, встреча прошла "на позитивной и конструктивной основе". Турецкий лидер отметил, что готов укреплять диалог с США "на всех уровнях".
По мнению Эрдогана, на встрече с Байденом установился "прекрасный климат", который необходимо применять "с максимальной пользой для наших стран" и развивать союзничество. Он также выразил надежду, что разногласия между государствами будут преодолены.
Однако президент Турции отметил, что требует уважать суверенные права своей страны и поддерживать борьбу с террористическими организациями.
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