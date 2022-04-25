Эрдоган заявил, что переговорит с Путиным 26 апреля

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен переговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, целью переговоров является для начала достижение устойчивого прекращения огня, а после мира на территории Украины.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».









