Эрдоган: Турция не будет спрашивать у США разрешения на покупку российских С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в конце января республика обсудит с Россией вопрос о поставке второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер отметил, что по первому полку С-400 вопрос решен.

Эрдоган добавил, что готов к обсуждению проблем, связанных с С-400, после вступления в должность нового президента США Джо Байдена, но при этом не позволит какой-либо стране определять решения Турции по национальной обороне.

«Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будем брать никаких разрешений», - сказал турецкий лидер.



Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года. В связи с этим США ввели санкции в отношении республики, которые глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал «противоречащими нормам международного права и дипломатии». Также он заявил, что решение США является «ошибочным и с политической, и с юридической точек зрения».

