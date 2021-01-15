Эрдоган: Турция не будет спрашивать у США разрешения на покупку российских С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в конце января республика обсудит с Россией вопрос о поставке второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА Новости.
Турецкий лидер отметил, что по первому полку С-400 вопрос решен.
Эрдоган добавил, что готов к обсуждению проблем, связанных с С-400, после вступления в должность нового президента США Джо Байдена, но при этом не позволит какой-либо стране определять решения Турции по национальной обороне.
«Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будем брать никаких разрешений», - сказал турецкий лидер.
Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года. В связи с этим США ввели санкции в отношении республики, которые глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал «противоречащими нормам международного права и дипломатии». Также он заявил, что решение США является «ошибочным и с политической, и с юридической точек зрения».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Первый домашний матч в 2021 году сборная России по футболу сыграет в Сочи
- МВД Белоруссии объявило о задержании финансистов протестов
- Санду рассказала, что хотела бы иметь хорошие отношения с Россией
- США исключили из санкционного списка российские «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие»
- Косачев «целиком и полностью» возложил вину за расторжение ДОН на США и их союзников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru