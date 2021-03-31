Эрдоган рассказал, когда посетит Шушу в Нагорном Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен приехать в город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Выступая на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств турецкий лидер уточнил, что рассчитывает посетить Шушу после окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года город Шуша перешёл под контроль Азербайджана и был объявлен культурной столицей страны, сообщает Ura.ru.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Согласно трёхстороннему соглашению, которое в ноябре подписали главы России, Азербайджана и Армении, Ереван вернул под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района.