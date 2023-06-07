Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским

По его словам, в состав комиссии могут войти представители России, Украины, Турции и ООН.

Турецкий лидер отметил, что Анкара готова приложить все усилия для успешных переговоров по данной теме, выразив уверенность в том, что можно достичь соглашения, аналогичное зерновой сделке.

Ранее Китай на фоне подрыва плотины Каховской ГЭС обратился к России и Украине с призывом обеспечить безопасность гражданского населения и инфраструктуры и соблюдать гуманитарное право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

