Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.
По его словам, в состав комиссии могут войти представители России, Украины, Турции и ООН.
Турецкий лидер отметил, что Анкара готова приложить все усилия для успешных переговоров по данной теме, выразив уверенность в том, что можно достичь соглашения, аналогичное зерновой сделке.
Ранее Китай на фоне подрыва плотины Каховской ГЭС обратился к России и Украине с призывом обеспечить безопасность гражданского населения и инфраструктуры и соблюдать гуманитарное право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru