Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю

Турция рассчитывает, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит поставки вооружений Израилю. Об этом заявил журналистам лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я бы сказал, что хорошим началом для господина Трампа было бы прекращение поставок оружия Израилю, чтобы остановить израильскую агрессию на палестинских и ливанских территориях», — подчеркнул политик.

По мнению Эрдогана, любые шаги «в поддержку экспансионистских амбиций» Тель-Авива могут усилить напряженность и расширить зоны конфликта. Президент считает, что работа Трампа на посту лидера США серьезно повлияет на политический и военный баланс на Ближнем Востоке, все шаги, нацеленные на установление мира и стабильности, «пойдут на пользу строительству глобального мира».

Ранее востоковед Елена Супонина в беседе со «Свободной прессой» отметила, что Израиль ожидает от Трампа безоговорочной поддержки и «зеленого света» на операции в секторе Газа и Ливане.

