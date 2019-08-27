Эрдоган приценивается к Су-57

Представленный на авиасалоне МАКС-2019 новейший российский истребитель уже совершил тренировочный полет. Главы двух государств поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее. Реджеп Тайип Эрдоган стал первым главой зарубежного государства, лично осмотревшим Су-57. Президент Турции заинтересовался новинкой всерьез, о чем свидетельствует его диалог с Владимиром Путиным, выдержки из которого приводят информагентства: «Он уже летает?» - спросил Эрдоган. «Летает», - ответил Путин. - «Можете купить», - после небольшой паузы добавил он.



Путин и Эрдоган осмотрели также истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый Ми-38, на борт которого главы государств поднялись. О характеристиках самолета-амфибии Бе-200 Эрдогану рассказывал сам Путин. Не был оставлен без внимания и российский пассажирский самолет МС-21. Путин и Эрдоган осмотрели кабину и салон новейшего российского лайнера.

В ходе общения с турецким коллегой президент России заметил, что утром вторника состоялась еще одна поставка в Турцию ракетных комплексов С-400. Как напоминает РИА Новости, в рамках первого этапа поставки, в июле, из России прибыло 30 грузовых самолетов с первой батареей С-400 «Триумф». Всего же Россия поставит Турции четыре дивизиона на сумму в два с половиной миллиарда долларов. Система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Возмущение этой сделкой выразили Соединенные Штаты, потребовав от Турции отказаться от российских ЗРК в пользу покупки американских комплексов Patriot. В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, и, не добившись своего, обещание сдержал.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, купившей российские С-400 «Триумфы». На очереди - Индия. Парадокс в том, что в отличие от упомянутых покупателей Турция входит в Североатлантический альянс, и отнюдь не рядовой его член: в составе НАТО турецкие вооруженные силы по численности уступают только американским. И Вашингтон своим решением исключить Турцию из программы F-35 собственноручно подтолкнул Анкару к поискам альтернативы натовским вооружениям. И теперь Эрдоган, президент страны-члена НАТО, присматривается к российским «СУшкам».