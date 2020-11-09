Эрдоган поддержал войну до полного контроля Азербайджана над Карабахом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал стремление Азербайджана установить полный контроль над Нагорных Карабахом. До тех пор боевые действия необходимо продолжать, заявил Эрдоган на конференции с послами страны в Анкаре.
Лидер Турции ещё раз повторил тезис о том, что усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху не привели к разрешению многолетнего конфликта между Баку и Ереваном.
Эрдоган приветствовал установление азербайджанской стороной контроля над стратегически важным городом Шуши. По словам президента Турции, флаг борьбы не опустится «вплоть до освобождения всего Нагорного Карабаха».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сегодня подтвердили потерю контроля над Шуши, отмечают argumenti.ru. О взятии города ещё накануне объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
После этого успеха перед азербайджанской армией открыта дорога на столицу НКР Степанакерт. В то же время, в Ереване до сих пор отказывались признать поражение в Шуши и утверждали, что бои за город продолжаются.
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