Эрдоган обсудил Путиным ситуацию в Палестине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, сообщает РИА Новости.
По словам турецкого лидера, Совбезу ООН следует вмешаться в происходящее и дать Израилю «решительные и чёткие сигналы о прекращении нападений».
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля, сообщает RT.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая. В израильской армии заявили, что палестинские группировки выпустили в сторону Тель-Авива более 600 ракет, погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
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