Эрдоган назвал роскошным ответ Путина на слова Байдена

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что высказывания его американского коллеги Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина «неприемлемо для главы государства», сообщает РИА Новости.

По его словам, президент России дал достойный ответ.

«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Путин дал очень умный и роскошный ответ», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей, напоминает RT.

Комментируя заявления президента США Путин заявил, что при встрече пожелал бы ему здоровья сообщает «Свободная пресса».

