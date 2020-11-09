Эрдоган назвал Азербайджан «настоящим хозяином» Карабаха

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на конференции послов Турции, заявил, что в Анкаре не будут молчать по поводу «оккупации азербайджанских земель».

Турецкий лидер отметил, что Азербайджан будет бороться до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха. «Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина их настоящим хозяевам», - подчеркнул Эрдоган.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжаются? несмотря на трижды объявленное перемирие.

Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину создать рабочую группу для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.