Эрдоган намерен поговорить по телефону с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные разговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Эрдоган уже не раз проводил переговоры с Зеленским и Путиным по телефонной связи.

Ранее Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры