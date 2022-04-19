Эрдоган намерен поговорить по телефону с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные разговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что Эрдоган уже не раз проводил переговоры с Зеленским и Путиным по телефонной связи.
Ранее Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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