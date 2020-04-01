Эрдоган и Путин обсудили возвращение россиян из Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону двустороннее сотрудничество в ситуации пандемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
Как отмечается, особое внимание в разговоре было уделено теме возвращения россиян на родину из Турции в условиях отмены авиасообщения. Также стороны обменялись опытом по борьбе с коронавирусом на территории двух стран.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также торгово-экономическое взаимодействие.
Напомним, власти Турции объявили о приостановке авиасообщения со всеми иностранными государствами 27 марта.
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