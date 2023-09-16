Эрдоган допустил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС «могут разойтись».

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Турецкий лидер ранее говорил, что западные страны 50 лет не держали слово, которое давали Турции, а также тормозили процесс вступления страны в Евросоюз.

Ранее Эрдоган назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным комплексной и эффективной. Он отметил, что главной темой стала зерновая сделка и другие гуманитарные проблемы.

Кроме того, Эрдоган сообщил об отсутствии на горизонте перспектив для достижения мира на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПолитикаТурцияЕвросоюзРеджеп Тайип Эрдоган

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