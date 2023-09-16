Эрдоган допустил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись
16 сентября 202318:04
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС «могут разойтись».
Турецкий лидер ранее говорил, что западные страны 50 лет не держали слово, которое давали Турции, а также тормозили процесс вступления страны в Евросоюз.
Ранее Эрдоган назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным комплексной и эффективной. Он отметил, что главной темой стала зерновая сделка и другие гуманитарные проблемы.
Кроме того, Эрдоган сообщил об отсутствии на горизонте перспектив для достижения мира на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru