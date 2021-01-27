Эксперты считают решение продлить СНВ-3 «исключительно важным»
Решение продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между РФ и США на пять лет является "судьбоносным" для мировой безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
Лидер России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден ранее во вторник провели первый телефонный разговор. В результате переговоров было принято решение продлить договор СНВ-3, который истекает 5 февраля, сроком на пять лет без дополнительных условий.
Коротченко отметил, что это крайне важное решение, которое показывает "реализм" двух стран. По словам специалиста, СНВ-3 является важнейшим договором, влияющим на военно-стратегическую обстановку во всем мире. Коротченко отметил, что новая администрация США продемонстрировала "адекватную оценку" и прагматизм.
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