«Эксперты Путина»: Преемник Глазьева может подружить экономику России с миром
Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) рассказал НСН, что означает уход советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции.
Советник президента по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев покидает Кремль и переходит работать в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике, пишут СМИ. Отмечается, что утвердить кандидатуру Глазьева в новой должности планируется 1 октября.
Что означает уход Глазьева, НСН рассказал глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
«Возможна смена парадигмы взглядов высшего руководства страны на то, что происходит и должно происходить в экономике. Что символизирует собой Глазьев и какие убеждения демонстрирует? Это закрытая экономика, это противостояние с Западом, это отказ от вхождения России в плотные экономические отношения с Западом, это стремление к максимальному экономическому суверенитету в ущерб мировой интеграции. В свое время Андрей Илларионов был полностью противоположен ему: открытая экономика, торговля, вступление в ВТО. По тому, кого туда назначат, можно будет предположить то, как будет регулироваться экономика в ближайшие годы. Хотелось бы надеяться, что если будет изменена парадигма, то в сторону большей открытости и в сторону вхождения России в экономическую семью народов с открытым забралом, с открытой душой, максимально эффективно для нашей экономики, для наших людей», — сказал политолог.
Отметим, что в Кремле комментировать уход Глазьева отказались, а в правительстве посчитали, что он уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития «не встречает поддержки и не реализуется».
Напомним, что экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.
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