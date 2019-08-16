«Эксперты Путина»: Преемник Глазьева может подружить экономику России с миром

Советник президента по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев покидает Кремль и переходит работать в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике, пишут СМИ. Отмечается, что утвердить кандидатуру Глазьева в новой должности планируется 1 октября.

Что означает уход Глазьева, НСН рассказал глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Возможна смена парадигмы взглядов высшего руководства страны на то, что происходит и должно происходить в экономике. Что символизирует собой Глазьев и какие убеждения демонстрирует? Это закрытая экономика, это противостояние с Западом, это отказ от вхождения России в плотные экономические отношения с Западом, это стремление к максимальному экономическому суверенитету в ущерб мировой интеграции. В свое время Андрей Илларионов был полностью противоположен ему: открытая экономика, торговля, вступление в ВТО. По тому, кого туда назначат, можно будет предположить то, как будет регулироваться экономика в ближайшие годы. Хотелось бы надеяться, что если будет изменена парадигма, то в сторону большей открытости и в сторону вхождения России в экономическую семью народов с открытым забралом, с открытой душой, максимально эффективно для нашей экономики, для наших людей», — сказал политолог.