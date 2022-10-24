Эксперты МАГАТЭ посетят с инспекцией два объекта на Украине

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят с инспекцией два объекта на территории Украины. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

Гросси отметил, что инспекция будет направлена по запросу Киева. Он отметил, что ранее эти атомные объекты уже посещались специалистами организации и никаких нарушений выявлено не было.



Ранее президент Путин и глава МАГАТЭ провели встречу в Санкт-Петербурге. Гросси посчитал контакты с Путиным важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики.

