Академик Арбатов: Саудовской Аравии с ядерным оружием поможет Пакистан

Запасы урана на месторождениях Саудовской Аравии оцениваются примерно в 90 тысяч тонн, то есть достаточно для работы над ядерной программой, пишет газета The Guardian со ссылкой на доклад китайских геологов.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов рассказал НСН, у кого Саудовская Аравия может купить ядерное оружие.



«У нее нет вообще никаких технологий для этого, но денег очень много», - отметил Арбатов.

В принципе, она может закупить специалистов, технологии и материалы у Пакистана, нет препятствий для этого, считает эксперт. Чтобы создать самим – это нужно с нуля построить целую отрасль промышленности. Саудиты уже выражали заинтересованность в создании атомной промышленности. Дело в том, что продуктом работы АЭС является плутоний, который идеален для создания атомных бомб, напомнил эксперт.