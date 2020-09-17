Академик Арбатов: Саудовской Аравии с ядерным оружием поможет Пакистан
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов рассказал НСН, как Саудовская Аравия может получить ядерное оружие.
Запасы урана на месторождениях Саудовской Аравии оцениваются примерно в 90 тысяч тонн, то есть достаточно для работы над ядерной программой, пишет газета The Guardian со ссылкой на доклад китайских геологов.
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов рассказал НСН, у кого Саудовская Аравия может купить ядерное оружие.
«У нее нет вообще никаких технологий для этого, но денег очень много», - отметил Арбатов.
В принципе, она может закупить специалистов, технологии и материалы у Пакистана, нет препятствий для этого, считает эксперт. Чтобы создать самим – это нужно с нуля построить целую отрасль промышленности. Саудиты уже выражали заинтересованность в создании атомной промышленности. Дело в том, что продуктом работы АЭС является плутоний, который идеален для создания атомных бомб, напомнил эксперт.
Самое простое – купить высокообогащенный уран, построить предприятия для его обработки, создать оружие, считает академик РАН.
«Но первой на этот путь Саудовская Аравия не встанет», - уверен эксперт. Это будет зависеть от Ирана – главного врага страны в регионе. Если Иран полностью восстановит свою ядерную программу, которая у него была до 2015 года, когда была заключена шестисторонняя сделка по контролю за иранскими ядерными разработками, и пойдет на создание двойных ядерных технологий, то Саудовская Аравия не задержится с ответом и начнет создавать свою ядерную программу тем или иным способом.
Если рассмотреть ситуацию в обратном прядке, то попытки Саудовской Аравии получить доступ к ядерным технологиям простимулируют Иран активизировать свои усилия в этом направлении, если Израиль и США не нанесут удар по иранским ядерным объектам, а Израиль это обязательно сделает, уверен Арбатов. «Это сможет остановить Иран», - отметил он, хотя и усомнился в эффективности этой меры.
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