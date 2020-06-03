Эксперт: Образ «русского хакера» стал средством информационной борьбы с РФ
Директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал выход доклада независимых общественных организаций «Информационная борьба против России: конструируя образ врага». Об этом сообщает «Аргументы и факты».
Мухин отметил, что в докладе было проанализировано как работает образ «русского хакера». По его словам, через СМИ этот образ тиражируется значительно меньше, чем через соцсети.
Образ «русского хакера», как заявил Мухин, в основном распространяется через Twitter при помощи одноименных или однородных хештогов. Это делается для привлечения внимание, чтобы перенаправить пользователя на демонстрирующие «ужас и беспредел» материалы, объясняет эксперт.
Тем самым формируется «общественное мнение», которым потом пользуются политики, добавил Мухин. "Дошло до того, что теперь любой западный политик, если он хочет усидеть в седле, должен как попугай повторять мемы про «русских хакеров», агентов ГРУ, «Новичок», - подытожил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- Власти Красноярского края отменяют с 4 июня пропускной режим
- В Петербурге после пластической операции умерла женщина
- Пентагон взбунтовался против планов Трампа усмирять беспорядки войсками
- Ветер в Москве повалил десятки деревьев
- Лукашенко распустил правительство Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru