Эксперт: Образ «русского хакера» стал средством информационной борьбы с РФ

Директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал выход доклада независимых общественных организаций «Информационная борьба против России: конструируя образ врага». Об этом сообщает «Аргументы и факты».

Мухин отметил, что в докладе было проанализировано как работает образ «русского хакера». По его словам, через СМИ этот образ тиражируется значительно меньше, чем через соцсети.

Образ «русского хакера», как заявил Мухин, в основном распространяется через Twitter при помощи одноименных или однородных хештогов. Это делается для привлечения внимание, чтобы перенаправить пользователя на демонстрирующие «ужас и беспредел» материалы, объясняет эксперт.

Тем самым формируется «общественное мнение», которым потом пользуются политики, добавил Мухин. "Дошло до того, что теперь любой западный политик, если он хочет усидеть в седле, должен как попугай повторять мемы про «русских хакеров», агентов ГРУ, «Новичок», - подытожил он.





