Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве

Экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст страны.

По данным ведомства, Эндрю сознался в разработке схемы ограбления школ, которые создавались под его контролем в Нью-Йорке.

Отмечается, что экс-чиновнику может грозить до 20 лет тюрьмы. Приговор по данному делу будет вынесен в апреле.

Эндрю помогал созданию сети госшкол в Нью-Йорке в 2005 году. Позже он устроился в администрацию 44-го президента, откуда ушел в 2016 году.




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ФОТО: Барак Обама ФОТО: https://www.flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:СШАБарак Обама
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