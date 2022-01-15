Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве

Экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст страны.



По данным ведомства, Эндрю сознался в разработке схемы ограбления школ, которые создавались под его контролем в Нью-Йорке.



Отмечается, что экс-чиновнику может грозить до 20 лет тюрьмы. Приговор по данному делу будет вынесен в апреле.

Эндрю помогал созданию сети госшкол в Нью-Йорке в 2005 году. Позже он устроился в администрацию 44-го президента, откуда ушел в 2016 году.







