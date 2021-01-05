Экс-советник Ельцина прокомментировал возможное назначение Чубайса главой МИД

Министерство иностранных дел может возглавить спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс после того, как нынешний глава ведомства Сергей Лавров уйдет в отставку. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на публициста Кирилла Шулика.

Шулик в своем телеграм-канале ссылается на пост обозревателя “Коммерсант FM”, который назвал возможными преемниками Лаврова главу СВР Сергея Нарышкина, замруководителя администрации президента Дмитрия Козака или экс-помощника президента Владислава Суркова. «Шансы Чубайса возглавить в течение полутора лет МИД выше средних», – написал Шулика.

Экс-советник Ельцина Сергей Станкевич в разговоре с изданием опроверг это предположение. Он выразил уверенность, что назначение нового министра иностранных дел не будет политическим. «Это будет карьерный дипломат», – заявил он. Называть конкретные фамилии кандидатов Станкевич не стал.

Как пишут «Известия», в январе 2020 года Сергей Лавров ушел от ответа на вопрос о возможном назначении в новое правительство. Тогда он исполнял обязанности министра иностранных дел.

