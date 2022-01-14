Экс-сотрудник Пентагона осужден на 7,5 лет за взятки

Экс-сотрудник Минобороны США получил 7,5 лет тюрьмы за взятки и обман властей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст.

Отмечается, что 47-летний Мэтью Ламхо работал в управлении информационных служб офиса генинспектора, где выступал куратором федеральных контрактов на телекоммуникационные услуги.

По данным минюста, незаконную деятельность Ламхо вел с 2012 года. Согласно ведомству, за взятки экс-сотрудник обеспечивал победу в тендере одной компании вне конкуренции, а также способствовал мошенничеству с ценами на товары.

