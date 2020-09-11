Экс-сенатор Бокова ушла из Минкомсвязи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности статс-секретаря, заместителя главы Минкомсвязи, в которой она работала с января 2020 года.

Как сообщается в соответствующем распоряжении правительства, Бокова покинула пост по собственной просьбе. Она станет главой создаваемого Минпросвещения Федерального института цифровой трансформации образования, передаёт «Интерфакс».

Бокова с 2012 года являлась членом Совета Федерации от Саратовской области.

