Экс-сенатор Бокова ушла из Минкомсвязи
11 сентября 202012:09
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности статс-секретаря, заместителя главы Минкомсвязи, в которой она работала с января 2020 года.
Как сообщается в соответствующем распоряжении правительства, Бокова покинула пост по собственной просьбе. Она станет главой создаваемого Минпросвещения Федерального института цифровой трансформации образования, передаёт «Интерфакс».
Бокова с 2012 года являлась членом Совета Федерации от Саратовской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru