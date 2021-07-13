Экс-президент Украины рассказал о самоуничтожении своей страны

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что после получения независимости в 1991 году республика занималась самоуничтожением, сообщает РИА Новости.

В интервью YouTube-каналу History Lab Кучма выразил мнение, что весь научно-технический и человеческий потенциал Украина растратила после распада СССР. Экс-президент напомнил об оружейной торговле и заявил, что республика «без боя» сдала позицию главного мирового поставщика оружия.

Также политик рассказал о том, как перед референдумом о провозглашении независимости в 1991 году обманывали украинцев заявлениями, что «Украина кормит всю Россию», и эта ложь раскрылась, когда Москва стала продавать Киеву нефть и газ по мировым ценам, что привело к гиперинфляции.

По словам Кучмы, за всё это в настоящее время рассчитываются не те, кто принимал и принимает решения тогда и сейчас.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» написал, что современная Украина целиком и полностью является детищем советской эпохи, и в значительной степени республика создавалась за счёт исторической России, сообщает RT.

