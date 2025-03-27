Экс-президент Франции Олланд заявил, что с Путиным возможно договориться

Договориться с президентом России Владимиром Путиным возможно, считает бывший лидер Франции Франсуа Олланд. Об этом он заявил в интервью Die Zeit.

«Но чтобы добиться приемлемого результата, нужно иметь рычаги воздействия», — отметил политик.

По словам Олланда, метод Путина — «много говорить». Российскому лидеру следует позволить высказаться, но в определенный момент его «придется перебить» и продемонстрировать неприятие «того, что он говорит, и особенно то, что он делает».

Ранее Франсуа Олланд призвал Евросоюз нанести финансовый удар по лидеру США Дональду Трампу, пишет Ura.ru. Как отметил политик, американский лидер «реагирует только на кошелек».

